حكايات الحكومة.. 4 وزيرات يتحدثن عن ذكرياتهن مع الثانوية العامة

• حكايات مجموع الثانوية من دفتر الحكومة

• 4 وزيرات يتحدثن عن ذكرياتهن مع الثانوية العامة

• وزيرة التخطيط: كنت السادسة بين أوائل الثانوية العامة وحققت حلم والدي وللمدرسة دور مهم في السنوات الأولى من حياتي

• كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أولى خطوات مسيرتى الأكاديمية

• وزيرة الهجرة: رحلة التفوق بدأت من مدارس الراهبات والأسرة كلمة السر

• وزيرة الصحة: «مكنتش عايزة أدخل طب وضغوط غيرت مساري من أدبي لعلمي»

• ووزيرة البيئة: تغلبت على عقدة المجموع بشهادات من 3 كليات

بين حلو الذكريات ومرها تحتفظ كل أسرة مصرية بحكايات وكواليس عن لحظات إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة وما يعقبها من استعدادات الالتحاق بمرحلة التعليم الجامعى، والتى تعد بداية مرحلة جديدة نحو المستقبل الدراسى والمهنى، ومن بين هؤلاء وزراء مصر الذين مع تفاوت أعمارهم جمعتهم مع الثانوية العامة ذكريات لا تنسى وقصص نجاح ملهمة لآلاف الطلاب وأسرهم:

* وزيرة التخطيط: كنت السادسة بين أوائل الثانوية على الجمهورية.. والمدرسة كان لها دور مهم

*** وزيرة التخطيط: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أولى خطوات مسيرتي الأكاديمية ولم أتردد فى اختيارها عند التنسيق

بين محطات نجاح كثيرة مرت بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال رحلتها العلمية والعملية، لا زالت مرحلة الدراسة الثانوية محفورة فى ذاكرتها، والتى بلورت جزء كبير من شخصيتها الطموحة والمثابرة تعرف طريقها جيدًا نحو التفوق وحصدالألقاب فكانت بين أوائل الطلاب ثم أعضاء هيئة التدريس وصعودها بعد ذلك لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لأول مرة بالانتخاب، ووصلًا إلى توليها حقيبة وزارة التخطيط منذ عام 2017 وحتى الآن.

تقول د.هالة السعيد إن للمدرسة دور مهم في السنوات الأولى من حياتي، فتفوقت فيها وأصبحت الأولى في صفي، وذلك لكي أرقى إلى مستوى توقعات والداي. وفي المرحلة الثانوية، التحقت باتحاد الطلاب ممثلة عن صفي، ثم اختارتني مديرة المدرسة لرئاسته، وتوليت العديد من المسؤوليات من أهمها أن كنت حلقة الوصل بين الطلاب، وإدارة المدرسة، والمجتمع، وقد يكون هذا الدور كان بداية المشاركة في البناء السياسى للمجتمع المدرسى وبفضل الدعم الذي تلقيته من والداي، أنجزت هذه المهمة بنجاح، وفزت بجائزة أفضل رئيسة اتحاد طلاب، وتخرجت بتفوق، وحصلت على الترتيب السادس بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فكنت أول من يحصل على هذا الترتيب المتقدم في مدرستي طوال تاريخها.

تضيف الوزيرة، لـ"الدستور": عندما حانت لحظة الأختيار بين كل كليات القمة التي اتيحت لى وجدت نفسي اختار الكلية التي اشعر بالانتماء لها حتى من قبل الانتظام في الدراسة فيها فقررت أن التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، فكانت تلك الخطوة أولى خطوات مسيرتي الأكاديمية.

وحالفني الحظ أن التقيت بأساتذة بارزين من بينهم اثنين من عمالقة الفكر هما الدكتور بطرس بطرس غالي الذي أصبح بعد ذلك أميناً عامًا للأمم المتحدة، والدكتور عمرو محي الدين، أحد أفضل خبراء الاقتصاد بين أبناء جيله في مصر . فكانا مصدر إلهام كبير لي في مسيرتى المهنية وحياتى الشخصية.

* وزيرة الهجرة: حققت حلمى بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. والأسرة كلمة السر

بخطوات ثابتة نحو التفوق، تخطت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مرحلة الثانوية العامة ببراعة شديدة كما توقعت أسرتها لتستكمل محطات التفوق التى بدأتها فى سن مبكرة بإحدى مدارس الراهبات بمحافظة الإسكندرية.

تقول السفيرة نبيلة مكرم، إنها التحقت فى سبعينات القرن الماضى بمدرسة سانت جان أنتيد بالإسكندرية، وحصدت خلال سنوات الدراسة بها أعلى الدرجات حتى استطاعت بتفوقها فى المرحلة الثانوية أن تلتحق "بكليه الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة، لتحصل في النهاية على بكالوريوس سنة1991 بتقدير جيد جداً.

تضيف مكرم أن تفوقها فى الثانوية العامة وإلتحاقها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أهلها للالتحاق للعمل لدى وزارة الخارجية فى نوفمبر عام 1993، حيث شغلت عدة مناصب بالسلك الدبلوماسى فى سفارة مصر بالبرازيل، ثم بالقنصلية المصرية بشيكاغو فى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، قبل أن تعمل مستشاراً بالقنصلية المصرية العامة بدبى.

كما هنأت السفيرة نبيلة مكرم، طلاب الثانوية العامة الحاصلين على المراكز الأولى في مصر، مؤكدة أن جميع الطلاب اجتهدوا ويستحقوا أن ينالوا الفرح نتيجة لهذا المجهود الرائع، وشددت على أهمية دور أولياء الأمور والأسر المصرية الذين حرصوا على الاهتمام بأبنائهم حتى استطعوا أن يقدموا لنا جيل متميز ليرفع أسم مصر عاليا.

* وزيرة الصحة حصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة ودرست الطب رغم حبها لإدارة الإعمال

أما الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت رحلتها الدراسية مليئة بالمفاجآت، فرغم تفضيلها دراسة الشعبة الأدبية عن العلمية فى بداية المرحلة الثانوية أملًا فى الإلتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلا أن كما صرحت قائلة: غيرت مسارى و التحقت بالشعبة العلمية غصب عنى وحصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة ثم التحقت بكلية الطب.

واستمرت في دراسة الطب حتى حصلت على دبلومة في قسم النساء والتوليد ولكنها وبعد 21 عام من ممارسة مهنة الطب قررت دراسة إدارة الأعمال فحصلت على دكتوراة ادارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، و ماجستير ادارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و دبلوم ادارة مستشفيات و الجامعة الامريكية بالقاهرة، و دبلوم نساء وتوليد من جامعة عين شمس، و بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الزقازيق - 1991.

* وزيرة البيئة تتغلب على عقدة المجموع بشهادات جامعية كثيرة

رغم درجاتها العلمية الكثيرة وشهاداتها الجامعية المتعددة إلا أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نجحت فى إجتياز إمتحانات الثانوية العامة بمجموع أهلها للإلتحاق بكلية آداب شعبة إنجليزية عام 1997، لتتوسع بعد ذلك فى مجالات الدراسة الجامعية بعد التخرج لتحصل على دبلوم في ترجمة اللغة العربية الإنجليزية عام 2000 من الجامعة ذاتها، وكانت طالبة زائرة في معهد الأرض في "جامعة كولومبيا" في الولايات المتحدة الأميركية.

وحصلت "فؤاد"، على درجة دكتوراه في السياسة الدولية عام 2017 من كلية الاقتصاد والعلوم الساسية في "جامعة القاهرة"، وماجستير في العلوم البيئة من "جامعة عين شمس"، وشغلت منصب أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، وتشغل منذ أغسطس 2014 منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.