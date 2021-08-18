الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، انضمام الجامعة لاتحاد الجامعات الإفريقية، مما يُعد خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي على مستوى قارة أفريقيا ككل.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية؛ يساهم في تسخير التكنولوجيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية مستوى القارة الإفريقية، كما أنه يُمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن رسالة اتحاد الجامعات الإفريقية، تكمن في رفع جودة التعليم العالي في القارة، تقوية إسهاماته في جهود التنمية بهدف تشجيع التعاون بين أعضائه، توفير الدعم لكافة المهام مثل التدريس، التعلم، البحث، الانخراط في المجتمع، تشجيع التفكير البناء، والتوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في إفريقيا.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن اتحاد الجامعات الإفريقية هي منظمة غير ربحية، تأسست في الرباط بالمغرب عام 1967، من قبل الجامعات الإفريقية؛ لتشجيع التعاون بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي، وتهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي من كامل أقاليم القارة ومجموعاتها اللغوية.

 

وكان قد قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدءً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق بالمجان لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.

وأكد النجار ضرورة التزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، مراعاة الآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح.

القارة الإفريقية التعليم العالي والبحث العلمي جامعة مطروح اتحاد الجامعات الإفريقية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مائل للحرارة».. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الخميس

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى