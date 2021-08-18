أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، انضمام الجامعة لاتحاد الجامعات الإفريقية، مما يُعد خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي على مستوى قارة أفريقيا ككل.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية؛ يساهم في تسخير التكنولوجيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية مستوى القارة الإفريقية، كما أنه يُمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن رسالة اتحاد الجامعات الإفريقية، تكمن في رفع جودة التعليم العالي في القارة، تقوية إسهاماته في جهود التنمية بهدف تشجيع التعاون بين أعضائه، توفير الدعم لكافة المهام مثل التدريس، التعلم، البحث، الانخراط في المجتمع، تشجيع التفكير البناء، والتوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في إفريقيا.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن اتحاد الجامعات الإفريقية هي منظمة غير ربحية، تأسست في الرباط بالمغرب عام 1967، من قبل الجامعات الإفريقية؛ لتشجيع التعاون بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي، وتهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي من كامل أقاليم القارة ومجموعاتها اللغوية.

وكان قد قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدءً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق بالمجان لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.

وأكد النجار ضرورة التزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، مراعاة الآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح.