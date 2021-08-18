«الزراعة» تحدد 17 توصية يجب اتباعها حال استخدام الرماد كسماد  للأراضى

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، 17 توصية يجب اتباعها من المزارعين في استخدام الرماد كسماد للأراضي الزراعية وتشمل:

1- يجب إضافة رماد الخشب في فصل الشتاء وبدء فصل الربيع.

2- يجب إضافة رماد الخشب فى أى وقت من وضع البادرات وبعد زراعة الشتلات بنحو أسبوعين على الأقل، لأن النباتات التي تم نقلها من مكان لآخر لا تمتلك قدرة كبيرة على تحمل التغيرات المفاجئة في درجة حموضة التربة.

3- يجب أن يتم إضافة رماد الخشب للتربة، وذلك باستخدام غربال أو أية أداة تعفير.

4- يتم إضافة رماد الخشب للنبات المحب للكالسيوم مثل الطماطم يضاف لها ما بين ربع وثمن فنجان من الرماد لكل نبات.

5- يتم استخدام رماد الخشب يرش رماد الخشب عند جدران الحديقة وأسوارها، مع الحذر على إبقاء الرماد جافاً وبعيداً عن مياه الري.

6- يتم استخدام رماد الخشب، أيضا في مكافحة الطحالب وضبط نموها.

7- يساعد رماد الخشب على فقد كمية من عنصر النتروجين الآزوت من الأسمدة نتيجه لارتفاع قلويته مما يحول النتروجين إلى غاز الأمونيا لذا ينصح بإضافة رماد الخشب قبل إضافة الأسمدة النتروجينية بشهرٍ كامل.

8- بعد الاختبارات الميدانية، وجد أن رماد الخشب يختلف عن الحجر الكلسي في ناحية مهمة، وهو أنه يرفع قلوية التربة بشكلٍ أسرع مما يفعله الحجر الكلسي.

9- تعاني أغلب الأراضي الزراعية من نقصٍ فى العناصر مثل الفوسفور ولذلك، فإن إضافة رماد الخشب للتربة تمكن النبات من الحصول على حاجته من هذا العنصر الحيوي.

10- يمكن أن يتم تعديل قلوية رماد الخشب وذلك بإضافة الكبريت اليه.

11- عند استخدام رماد الخشب في تسميد الأرض، ترش على كامل المساحة، وبعدها تقلب مع التربة حتى لا يتطاير مع الرياح ولكي تتمكن الجذور من الاستفادة منه.

12- يمتاز رماد الخشب بأنه يعتبر جزيئاته صغيرة الحجم وبكثافته المنخفضة، ما يجعله قابل للتطاير عن طريق الرياح لذا ينصح بوضعه عندما تكون الرياح ساكنة.

13- مادة رماد الخشب شديدة القلوية لأن يتراوح قيدها الهيدروجيني ما بين 8 إلى 14.

14- المقدار الآمن من رماد الخشب للاستخدام كسماد كيلو جرام من رماد الخشب لكل 100 متر مربع من التربة.

15- عندما يتم مزج رماد الخشب بالماء يصبح ذات طبيعة كاوية، لذا ينصح بمزج رماد الخشب مع التربة قبل رشه في الحقل.

16- يتم تسميد الحدائق بـرماد الخشب بمعدل من 50 – 70 جرام من الرماد لكل 1 متر مربع, ويفضل غربلة الرماد قبل استخدامه.

17- يجب تعفير النبات بـرماد الخشب للتخلص من بعض الآفات الزراعية، مثل المن وذلك عن طريق رش أوراق النبات بالماء بشكلٍ جيد قبل غروب الشمس، وبعدها نقوم بتعفير الأوراق بـرماد الخشب ونترك رماد الخشب على النباتات لليلة كاملة وعند الصباح تغسل الأوراق بالماء