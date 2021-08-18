الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحدد 17 توصية يجب اتباعها حال استخدام الرماد كسماد  للأراضى

استخدام الرماد كسماد 
استخدام الرماد كسماد  للأراضي

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، 17 توصية يجب اتباعها من المزارعين في استخدام الرماد كسماد للأراضي الزراعية وتشمل:

1- يجب إضافة رماد الخشب في فصل الشتاء وبدء فصل الربيع.

2- يجب إضافة رماد الخشب فى أى وقت من وضع البادرات وبعد زراعة الشتلات بنحو أسبوعين على الأقل، لأن النباتات التي تم نقلها من مكان لآخر لا تمتلك قدرة كبيرة على تحمل التغيرات المفاجئة في درجة حموضة التربة.

3- يجب أن يتم إضافة رماد الخشب للتربة، وذلك باستخدام غربال أو أية أداة تعفير.

4- يتم إضافة رماد الخشب للنبات المحب للكالسيوم مثل الطماطم يضاف لها ما بين ربع وثمن فنجان من الرماد لكل نبات.

5- يتم استخدام رماد الخشب يرش رماد الخشب عند جدران الحديقة وأسوارها، مع الحذر على إبقاء الرماد جافاً وبعيداً عن مياه الري.

6- يتم استخدام رماد الخشب، أيضا في مكافحة الطحالب وضبط نموها.

7- يساعد رماد الخشب على فقد كمية من عنصر النتروجين الآزوت من الأسمدة نتيجه لارتفاع قلويته مما يحول النتروجين إلى غاز الأمونيا لذا ينصح بإضافة رماد الخشب قبل إضافة الأسمدة النتروجينية بشهرٍ كامل.

8- بعد الاختبارات الميدانية، وجد أن رماد الخشب يختلف عن الحجر الكلسي في ناحية مهمة، وهو أنه يرفع قلوية التربة بشكلٍ أسرع مما يفعله الحجر الكلسي.

9- تعاني أغلب الأراضي الزراعية من نقصٍ فى العناصر مثل الفوسفور ولذلك، فإن إضافة رماد الخشب للتربة تمكن النبات من الحصول على حاجته من هذا العنصر الحيوي.

10- يمكن أن يتم تعديل قلوية رماد الخشب وذلك بإضافة الكبريت اليه.

11- عند استخدام رماد الخشب في تسميد الأرض، ترش على كامل المساحة، وبعدها تقلب مع التربة حتى لا يتطاير مع الرياح ولكي تتمكن الجذور من الاستفادة منه.

12- يمتاز رماد الخشب بأنه يعتبر جزيئاته صغيرة الحجم وبكثافته المنخفضة، ما يجعله قابل للتطاير عن طريق الرياح لذا ينصح بوضعه عندما تكون الرياح ساكنة.

13- مادة رماد الخشب شديدة القلوية لأن يتراوح قيدها الهيدروجيني ما بين 8 إلى 14.

14- المقدار الآمن من رماد الخشب للاستخدام كسماد كيلو جرام من رماد الخشب لكل 100 متر مربع من التربة.

15- عندما يتم مزج رماد الخشب بالماء يصبح ذات طبيعة كاوية، لذا ينصح بمزج رماد الخشب مع التربة قبل رشه في الحقل.

16- يتم تسميد الحدائق بـرماد الخشب بمعدل من 50 – 70 جرام من الرماد لكل 1 متر مربع, ويفضل غربلة الرماد قبل استخدامه.

17- يجب تعفير النبات بـرماد الخشب للتخلص من بعض الآفات الزراعية، مثل المن وذلك عن طريق رش أوراق النبات بالماء بشكلٍ جيد قبل غروب الشمس، وبعدها نقوم بتعفير الأوراق بـرماد الخشب ونترك رماد الخشب على النباتات لليلة كاملة وعند الصباح تغسل الأوراق بالماء

الزراعة تحدد 17توصية يجب أتباعها حالة استخدام الرماد كسماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

طالع الآن.. مؤشرات تنسيق معهد فنى صحى للدبلومات الفنية 2021

مبروكـ الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 اليوم بالاسم و رابط الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى