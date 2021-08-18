«الأكثر فتكًا».. كل ما تريد معرفته عن متغير كورونا «دلتا»

ما يقرب من عامين على الوباء، فإن محصولنا الحالي من اللقاحات معلق بقوة ضد متغير دلتا، وهو المسؤول حاليًا عن 90 ٪ من جميع الحالات في الولايات المتحدة مع ظهور مشاكل جديدة.

أثبت "دلتا" أنه أكثر قابلية للانتقال بين الناس، خاصة بين السكان غير المحصنين، فكل الفئات العمرية معرضة للإصابة بهذا النوع الجديد.

تم تسميتها في الأصل تبعًا لمكانها الأصلي وتم تخصيص رقم مطابق لها، والآن يتم تسمية السلالات الجديدة الناشئة من جميع أنحاء العالم باسم الأحرف اليونانية " ألفا وبيتا " لتسهيل التمييز بينها وتجنب إيذاء بلد معين أو أشخاص معينين، وفقًا لقرار اتخذته منظمة الصحة العالمية في 31 مايو.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه المتغيرات والسلالات الجديدة الأخرى من فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "health central" الطبي.

متغير دلتا.. «الأكثر فتكًا وانتقالا»

يعتبر دلتا الأكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكًا، فهو مسئول عن الطفرة الأخيرة في الحالات الأمريكية، فهو البديل الذي ظهر لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020 ، حيث وجد طريقه سريعًا إلى الولايات المتحدة وانتشر بسرعة هناك.

أطلق عليها اسم متغير "متحور مزدوج"، مما يعني أنه يحتوي على طفرتين على الأقل من "بروتين سبايك" على فيروس SARS-CoV-2 الأصلي.

تحدث ذروة انتقال المرض بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 20 عامًا، لذا فهو الأخطر بين المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

يقول "أنتوني فوسي"، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن دلتا هو أكبر تهديد للبشرية منذ بدء الجائحة، خاصة بين أولئك الذين لا يزالون غير متحمسين لأي سبب من الأسباب.

أحد الأسباب التي تجعل متغير دلتا مروع للغاية هو مدى انتشاره، فهو معدي أكثر من نزلات البرد والأنفلونزا وربما جدري الماء.

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن الأحمال الفيروسية في عدوى دلتا كانت أعلى 1000 مرة من السلالات السابقة في اليوم الذي تم فيه اكتشاف الفيروس لأول مرة.