«التنمية الثقافية» يعلن عن دفعة جديدة لـ«بيت جميل» بالفسطاط

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية فى تلقى طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من برنامج "بيت جميل" الذي يشرف عليه قطاع الصندوق بالاشتراك مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التقليدية، وينفذه كمنحة لمدة عامين دراسيين للمصريين من جميع الأعمار لتعلم الحرف والفنون التقليدية، عن طريق سحب الاستمارة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، في موعد غايته الأول من سبتمبر 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات للدفعة الجديدة تبدأ السبت 4 سبتمبر، وكذلك المقابلات للمتقدمين يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

يقوم بالتدريس في البرنامج نخبة متميزة من خبراء الفنون التراثية والتصميمات من المصريين والأجانب، ويهدف لتخريج المصمم المنفذ لتلك الفنون من خلال دراسة: مهارات الرسم، المنظور والرسم الحر والدراسات اللونية، حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة ومنحة دبلومة خاصة فى تعلم تلك الحرف.

صندوق التنمية الثقافية

وكان قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن استمرار تلقي طلبات التقديم للاشتراك بالدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" التي أطلقتها وزيرة الثقافة في يوليو قبل عامين، حتى الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري.

تهدف المبادرة، والتي ينفذها قطاع الصندوق بنجاح كبير، لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة، حيث يمكن للمتدرب بين سن 18 إلى 45 عامًا، التدريب على إحدى حرف المبادرة: الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (نقش - أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

تعد "صنايعية مصر" إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهًا جديدًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.