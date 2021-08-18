الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اتيكيت تهانى ومباركات طلاب الثانوية العامة بنجاحهم

اتيكيت تهانى ومباركات
اتيكيت تهانى ومباركات طلاب الثانوية العامة

ظهرت نتائج الثانوية العامة وبدأت التهانى والمباركات تنهال على الأهل والطلاب لما قاموا به وبلاءهم بلاء حسنا في تلك المرحلة الصعبة لتحديد المصير لذلك تقدم الدستور طرق واتيكيت تهانى ومباركات طلاب الثانوية العامة بنجاحهم.

إرسال علبة شيكولاتة:

يمكن إرسال علبة شيكولاتة الى المنزل تكون من اغلى الانواع وتكون مغلفة بطريقة شيك مع ارسال كارت تهنئة معها به بعض العبارات البسيطة التي تضيف الدفء وتعكس الحب للشخص المتلقي يمكن كتابة: 

  • تهانينا القلبية بالنجاح الباهر.
  • BRAVO.
  • ابليت بلاء حسنا يدعو للاحتفال.. تهانينا.
  • أنت فعلت مايجعلني فخور بك.

إرسال بوكيه ورد كبير:

يمكن ارسال بوكيه ورد كبير إلى المنزل ويكون من الانواع وبالالوان التي تدل على الحب والاقتراب من الشخص المتلقي مثل زهور التوليب أو البنفسج او الورد الجوري او الورد العادي وتكون الالوان بيضاء أو حمراء او وردية، مع كتابة بعض العبارات على كارت مرسل مع البوكيه مثل:

  • تهانينا على نجاحك الذي تستحقه.
  • تهانينا القلبية.
  • أحر التهاني على إنجازك.
  • تهانينا وأطيب التمنيات لأعوامك القادمة.
  • يسعدني جدًا أن أراك تنجز أشياء عظيمة.

إرسال هدية يحبها المتلقي:

يمكن الإتصال هاتفيًا بالطالب وسؤاله عن اذا كان يريد شراء شيئا لنفسه مثل ملابس أو جهاز لوحي او مستحضرات تجميل والقيام بشرائها بدلًا منه وارسالها اليه مع وضع كارت تهنئة يكتب عليه اى عبارة تهنئة من الاتي:

  • أنا سعيد لأجلك.
  • أشعر بفرح شديد من أجلك اليوم يا له من إنجاز.
  • أمل أن تشعر بالفخر والسعادة وأنت تتوجه إلى كليتك وحياتك الجديدة.
  • لقد عملت بجد من أجل هذا.. مبروك.
  • “تهانينا لصاحب المنزل الجديد المفضل لدي! بلمستك ، ستبدو رائعة! "
  • لقد فعلتها، وأنا منبهر بك.
  • تهانينا الخالصة على النجاح الذي حققته.
  • أنت دليل على أن الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين هم على استعداد للتضحية للوصول إلى هدف يستحق العناء لا تستطيع الكلمات التعبير عن مدى فخري بك.

نزهة مع الطالب:

يمكن الخروج مع الطالب في نزهة يفرح بها وان تقوم بدعوته إلى السينما أو المسرح ثم إلى تناول العشاء معًا. 

الطلاب تحديد المصير بوكيه ورد علبة شيكولاتة الاهل نتائج الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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