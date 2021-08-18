الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر مناظرة النيابة لجثة ربة منزل سقطت من الطابق السادس بمدينة نصر

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر الجزئية، لجثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس عن وجود كسور مختلفة بأماكن متفرقة من جسدها وكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي أدي الي وفاتها في الحال.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة الفتاة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما عقب سقوطها من منزلها الكائن بالطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الفتاة غارقة في دمائها، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، شهدت قرية برما بمركز طنطا واقعة مصرع فتاة إثر تعرضها لإصابات خطيرة عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها نتيجة اختلال توازنها أثناء تنظيف المنزل، وتم نقل الفتاة في حالة صحية خطرة بسيارة إسعاف بمستشفى طنطا الجامعي لكن وافتها المنية فور وصولها.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط الفتاة "ياسمين. ف. أل"، 17 سنة، مقيمة بقرية برما بمركز طنطا نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

 

المباحث الجنائية مستشفى طنطا الجامعي مدينة نصر قسم شرطة نيابة مدينة نصر

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