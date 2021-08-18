محافظ مطروح يوجه بتسجيل القائمين على العملية التعليمية لتلقي لقاح كورونا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ورئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية بحصر أعداد جميع المدرسين والعاملين بالإدارات التعليمية فى موعد أقصاه 48 ساعة.

وأكد محافظ مطروح على سرعة تسجيل جميع القائمين على العملية التعليمية على موقع وزارة الصحة لآخذ اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك قبل 31 أغسطس الجاري لسرعة الانتهاء من التطعيم قبل بدء العام الدراسى، مشددًا على عدم دخول المدارس لمن لم يتلقى اللقاح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اجتماع مجلس المحافظين أمس الثلاثاء بتنسيق الجهود ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم، مع متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات لجميع عناصر القطاع التعليمي قبل بدء العام الدراسي الجديد تحسبا للموجة الرابعة لفيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم من انتشار فيروس كورونا ضمن خطة لتطعيم العاملين بالدولة.

وكان قال الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي له، أنه يتابع يوميًا مراكز تطعيم اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمتابعة عمل الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة مطروح، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح الي الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية بضرورة التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر 18عام فأكثر، وتطعيم المسافرين للخارج، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيرًا عليهم، مشددًا علي التنظيم الجيد حرصا علي سلامة المواطنين.



وأكد الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح علي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 9 مساءًا ، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

