رابط تسجيل تنسيق المرحله الأولى للثانويه العامه 2021 كليات المرحلة الاولى الأدبي

ينشر الدستور رابط تسجيل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 وكليات المرحلة الأولى الأدبي، فبعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة إمتحانات شهادة الثانوية العامة بنظامها الجديد، للقسمين العلمي والأدبي، وفي ظل انخفاض معدلات مجاميع الطلاب بصورة ملحوظة في، بدأ الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عن رابط تسجيل تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة 2021، وذلك لكليات المرحلة الاولى للقسم الأدبي.



تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2021





فى أعقاب إعلان نتيجة إمتحانات شهادة الثانوية العامة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم الإعلان على الفور من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للقبول الجامعي لكافة الجامعات الحكومية بالنسبة للقسم الأدبى خلال العام الجامعى 2021 خلال أيام قليلة والدخول على رابط تسجيل تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2021.





رابط تسجيل تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2021

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات والكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد بالنسبة لكليات المرحلة الاولى للقسم الأدبي بحد أدنى للمجموع بنسبة 65 % ، حيث يتم فتح موقع تنسيق القبول بالجامعات لكتابة وتلقى الرغبات من الطلاب بداية من السبت 21 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء من خلال رابط تسجيل تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2021 لكليات القسم الأدبى.

https://tansik.egypt.gov.eg/

يتم إتاحة فرصة الدخول على رابط تسجيل تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2021، لبدء

عملية تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد العليا المتاحة، من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات.



يتم بعد ذلك كتابة واختيار الرغبات المتعلقة بالكليات والمعاهد العليا



يقوم الطلاب بالتسجيل للدخول وملء 75 خانة محددة لكتابة الرغبات بالكليات والمعاهد المتاحة



يتم الضغط للحفظ بعد ذلك بعد الإنتهاء من ترتيب الرغبات

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لينك الاستعلام عن البطاقة المتكاملة

مع بداية تفعيل موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا سيتم إتاحة كتابة الرغبات بعد الانتهاء من امتحان القدرات لبعض الكليات ذات الطبيعة الدراسية الخاصة، لذلك تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق عقب ذلك.