لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات المختلفة وأوجه الرعاية الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى سبيل تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم فى جميع أنحاء الجمهورية ، ومنها توفير وتفعيل رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للأفراد من ذوي الإعاقة لتلبية كافة الاحتياجات لهم إلكترونيًا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كما تقوم وزارة التضامن بتقديم أوجه الرعاية لكثير من الأسر كم خلال تقديم معاشات لغير القادرين منهم، بجانب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وبدأ كثير من المواطنين من ذوى الإعاقة خلال الأيام الأخيرة بالبحث عن طريق الانترنت ومحركات البحث المتعددة فى الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك عبر موقع وزارة التضامن من خلال الدخول على أيقونة محددة، فى إطار تخفيف المعاناة عن جميع المواطنين من خلال التوسع فى تقديم الخدمات إلكترونيًا للحفاظ على صحة الجميع فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

فى البداية يقوم الشخص من ذوى الإعاقة بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الضغط على أيقونة مخصصة لذلك على الموقع لبدء تسجيل البيانات الشخصية.

الضغط على زر خاص بالاستعلام .

يتم بعد ذلك إدخال الرقم القومي وهو من 14 رقما.

إدخال الاسم بالكامل وعنوان السكن الخاص والمحافظة التابع لها.

إضافة رقم مكتب البريد الذي يتم من خلاله إرسال بطاقة الخدمات المتكاملة له.

يتم بعد ذلك الدخول إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن وفرت خدمة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مع التأكيد على ضرورة تسجيل كافة البيانات الشخصية للفرد الراغب في الحصول على الخدمة وبشروط مشددة لأنها مسئولية قانونية.

وعقب القيام بتسجيل البيانات يظهر للشخص الرقم الخاص به، والذي يتم الاحتفاظ به، حيث يتم من خلاله متابعة ودراسة الحالة والقيام باستكمال الإجراءات الباقية ومنها الحجز للكشف الطبي لتحديد مدى الأحقية في الحصول على البطاقة .