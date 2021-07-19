رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إصدار المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال يوليو الجاري للفئات المستحقة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، ويتم الاستعلام من خلال الرابط من هنـــــــــــــــا

وأكدت الوزارة، أن المرحلة الثانية من البطاقات تستهدف نفس إعاقات المرحلة الأولى ولكن الأقل منها بعدة درجات، وتستهدف المرحلة الثانية:-

-شلل أطفال فى طرف واحد.

-ضعف البصر من 6 على 36 فى المرحلة المتوسطة.

-ضعف السمع بدرجة 55 ديسبل.

وقال خليل محمد، مدير التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أكثر من 2.5 من إجمالي 11 مليونًا من ذوي الإعاقات يعانون من إعاقات شديدة، موضحًا أنه سيتم منح كل أصحاب الإعاقات بطاقة خدمات متكاملة ولكن بشكل تدريجي حسب درجة الإعاقة.



خطوات تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة

-الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

-تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

-الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، العمل لمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بالكشف على المتقدمين وخضوعهم للقومسيون الطبي، وذلك لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تطوير آلية للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي على ذوي الإعاقة لتصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.

الدعم النقدي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقديم دعم نقدي يصب إلى مليار جنيه لحوالي مليون و100 من ذوي الإعاقة.

صرف معاش تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، مواصلة صرف الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة لمن تخلف عن الصرف، عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حتى نهاية شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا.