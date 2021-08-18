الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية ألمانية تعتزم استقبال 1800 لاجئ أفغاني

لاجئ أفغاني
لاجئ أفغاني

تعتزم ولاية شمال الراين- ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا استقبال 1800 لاجئ من هناك، عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وأعلن ديوان الحكومة المحلية للولاية في دوسلدورف اليوم الأربعاء، أن من بين المقرر استقبالهم 800 عامل أفغاني محلي عملوا لدى منظمات ألمانية في السنوات الأخيرة.

وأوضحت حكومة الولاية أنه سيُجرى توفير ألف مكان آخر بشكل أساسي لاستقبال نساء أفغانيات معرضات للتهديد بسبب انخراطهن في مجال الحقوق المدنية أو حقوق الإنسان أو الفن أو الصحافة.

وتستعد العديد من الولايات الأخرى أيضًا لاستقبال مئات اللاجئين في وقت قصير.

وهبطت طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران وعلى متنها حوالي 130 شخصًا تم إجلاؤهم من كابول في مدينة فرانكفورت الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وتوجهت مساء أمس الثلاثاء رحلة إنقاذ أخرى في العاصمة الأفغانية وعلى متنها 139 شخصًا إلى أوزبكستان المجاورة.

وقد طالبت منظمة "إغاثة جوعى العالم" الحكومة الألمانية بعدم تعليق مساعداتها التنموية لأفغانستان بالكامل، حتى عقب استيلاء طالبان على السلطة هناك.

وقال الأمين العام للمنظمة، ماتياس موجه، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "حتى بعد الانسحاب المتسرع، تتحمل ألمانيا مسئولية تخفيف معاناة الناس في أفغانستان".

وذكر موجه أنه يتعين على الحكومة الألمانية توفير الأموال الكافية لاستمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وقال: "الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدتنا. هناك كارثة إنسانية تحدث". 

وبحسب بياناته، فإن 13 مليون شخص في أفغانستان ليس لديهم ما يكفي من الطعام، كما أن هناك ثلاثة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.

وجمدت الحكومة الألمانية أموال المساعدات لأفغانستان، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الثلاثاء عقب اجتماع لفريق إدارة الأزمات التابع للحكومة الألمانية في برلين: "فيما يتعلق بمساعدات التنمية، وكذلك إجراءاتنا الخاصة بإحلال الاستقرار (في أفغانستان)، قمنا بتجميد هذه الأموال في الوقت الحالي"، مضيفًا أن ألمانيا تريد التحقق أولًا من مسار تطورات الأوضاع في أفغانستان.

طالبان أفغانستان السلطة في أفغانستان الحكومة لوفتهانزا نساء أفغانيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

مبروكـ الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 اليوم بالاسم و رابط الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد قيود مكافحة كورونا في إسرائيل مع زيادة أعداد الإصابات

8 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام