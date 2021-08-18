الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تعريف الأئمة بتحديات الأمن القومي مهمة قومية وواجب وطني

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام خضراوي

ثمن المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية لعقد دورات تثقيفية متخصصة للأئمة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها ومن خلال التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية.

ووصف خضراوي، في بيان، هذا الاتجاه من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه تفكير من خارج الصندوق من وزير وطنى ومستنير، معتبرًا تعريف الأئمة والدعاة بتحديات الأمن القومى بمثابة مهمة قومية وواجب وطنى.

 ووجه المهندس عبدالسلام خضراوي التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدًا الأهمية القصوى لمشاركة جميع الأئمة والدعاة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومن المحافظات والمناطق الحدودية بصفة خاصة في هذه الدورات، مشيدًا بعقد هذه الدورات المهمة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي بترشيح من أكاديمية ناصر العسكرية.

 وأعرب النائب عن ثقته التامة في قدرة الآئمة والدعاة بوزارة الأوقاف على نقل ما يدور داخل هذه الدورات عن تحديات الأمن القومى وكيفية مواجهتها إلى المواطنين بلغة بسيطة خلال اللقاءات الدينية والفكرية التى تتم بين الأئمة والدعاة والمواطنين.

المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب وزارة الأوقاف أكاديمية ناصر العسكرية دورات تثقيفية متخصصة للأئمة تحديات الأمن القومي

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