الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى

قمع الاحتلال
قمع الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لحفل تكريم طلبة الثانوية العامة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة عنصري فاشي، ولا أخلاقي.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال تكشف عن وجهها الحقيقي البشع، والقبيح، والعنصري في كل مناسبة، وبشكل يومي، متابعة "ما حدث يوم أمس لحفل التكريم بطريقة لاأخلاقية وفاشية بامتياز تعكس عمق إنكار إسرائيل ومؤسساتها الرسمية لأي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، بما فيه الثقافي والاجتماعي".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذا التصرف الهمجي ليس بجديد أو غريب عن ممارسات الاحتلال السابقة التي تطارد المهرجانات الثقافية، وإحياء المناسبات، بما فيها الاجتماعية، المخيمات الصيفية للأطفال، كما حصل في سلوان، وبرج اللقلق، والنشاطات الرياضية، وإغلاق المؤسسات، والتي جميعها تُحظر، ويتم اعتقال المسؤولين عنها، في دليل واضح أن إسرائيل ليست فقط دولة "أبرتهايد"، انما أيضا دولة كراهية وحقد وعنصرية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية فى بيانها إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلى ماضية في استهدافها اليومي للقدس الشرقية المحتلة، ومحيطها والوجود الفلسطيني فيها، وتمارس ضده أبشع أشكال العدوان والتطهير العرقي والجرائم، من هدم المنازل والمنشآت، كما حصل بالأمس في إقدامها على هدم حضانة أطفال في بلدة بيت صفافا، وهدم منزل في جبل المكبر، وتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وأداء الطقوس التلمودية في باحاته.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عنصرية وفاشية وجرائم الاحتلال ضد القدس، ومقدساتها، ومواطنيها، وهويتها التاريخية والحضارية، كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ممارساتها الاستعمارية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن أسفها من تكررا هذا المشهد يوميا أمام نظر وسمع المجتمع الدولي وممثليه، الذين يتواجدون في القدس والمقيمين فيها.

الخارجية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي حفل تكريم طلبة الثانوية القدس المحتلة قمع الاحتلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

الصحة: تخصيص «أرض المعارض» لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى

وزير خارجية قبرص يزور إسرائيل لعقد اجتماع مع نظيريه اليوناني والإسرائيلي

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بطوباس