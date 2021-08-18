10 موارد يتكون منها صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد على إنشاء صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) من قبل الجهة الإدارية، يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.

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‏2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.

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‏3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.

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‏4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

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٥-حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.

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‏6-العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.



‏ ٧-عائد استثمار أمواله.

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٨- ما يؤول اليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون

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٩- أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق

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‏١٠- ما يؤؤل إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.

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و‏يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخري.

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‏ويعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثني من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.

ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.