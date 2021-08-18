الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أكليمندس يترأس رسامة شمامسة جدد بكنيسة العذراء ومارجرجس في مدينتي

الأنبا أكليمندس
الأنبا أكليمندس

ترأس الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد  بمدينتي، وخلال إتمام صلوات القداس الإلهي، رسم نيافته 30 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وشارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد.

وتتأهب الكنائس الأرثوذكسية بختام صوم السيدة العذراء مريم في 22 أغسطس الجاري، بإقامة قداسات صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة، وإطلاق الحجز المسبق لعيد العذراء مريم.

وشددت الإيبارشيات الأرثوذكسية على ضرورة حجز المسبق لقداسات عبد العذراء مريم، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع ضرورة عدم حضور الأفراد الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم، فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فبدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

السكة الحديد الأنبا مارتيروس كنيسة السيدة العذراء السيدة العذراء صوم السيدة العذراء مريم صوم السيدة العذراء الانبا اكليمندس كنائس شرق السكة الانبا مارتيروس الاسقف العام السيدة العذراء مريم صلوات القداس الإلهي الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نص لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداسات صوم السيدة العذراء مريم الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة

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