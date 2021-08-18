«النقل الجوى» الروسية: شركات الطيران تلقت أكثر من 200 تصريح للرحلات المصرية

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، بأن شركات الطيران الروسية حصلت على أكثر من 200 تصريح لرحلات جوية منتظمة إلى مصر خلال الفترة القادمة.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، تلقت شركات الطيران الروسية أكثر من 200 تصريح لتسيير رحلات جوية منتظمة إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

وأشارت وكالة النقل الجوي الفيدرالية إلى أن "قرار إصدار هذه التصاريح ليس أساسًا لاستئناف الرحلات الجوية على الطرق الدولية المحددة في الوكالة، ولكن التصريح يعطي الحق الذي يمكن لشركات الطيران أن تستخدمه عند استئناف رحلاتها الجوية".

وبحسب القرار، فإن هذه التصاريح هي في الأساس لتسيير رحلات جوية من المناطق الروسية إلى المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، حيث وافق المنظم على تصاريح لشركات الطيران التالية: Azur Air و Red Wings و Nordstar و Royal Flight و iFly و North Wind و Yamal. كما تلقت شركات الطيران iFly و Red Wings و Azur air تصاريح لرحلات منتظمة من جوكوفسكي إلى القاهرة.

وفي وقت سابق، تلقت مجموعة إيروفلوت للطيران، إلى جانب مجموعة من الشركات الأخرى مثل Smartavia و Nordstar و Ural Airlines و Azur Air و Nordwind و Royal Flight تصاريح لإطلاق رحلات جوية إلى الغردقة وشرم الشيخ من المناطق.

وأعلن أندريه كالميكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "بوبيدا" الروسية للطيران، ضمن مجموعة إيروفلوت للطيران، أن الشركة جاهزة لبدء رحلاتها إلى مصر اعتبارًا من نهاية أكتوبر المقبل.

وقال كالميكوف للصحفيين أمس الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن موعد بدء الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية: "نحن مستعدون لبدء نقل الركاب إلى مصر اعتبارا من نهاية أكتوبر المقبل" .

يأتي هذا فيما أكدت وكالة أنباء "تاس"، أن قرار روسيا مضاعفة عدد الرحلات السياحية المنتظمة إلى منتجعات البحر الأحمر بمصر، إلى 15 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الجمعة، حسبما أفادت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، يشير إلى كفاءة الإجراءات المصرية في المطارات.

وقالت إن القرار جاء بعد التأكد من تطوير مصر للإجراءات الأمنية والتفتيش بالمطارات والمرافق السياحية.

واتخذت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اول أمس الإثنين، قرارات جديدة، بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى 5 دول، من بينها مصر، حيث قررت مضاعفة عدد الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ من 5 رحلات إلى 15 رحلة أسبوعيًا على كل مسار، وذلك اعتبارًا من 27 أغسطس.

ولفتت الوكالة إلى أن قرار زيادة عدد الرحلات الروسية جاء بعد أسبوع واحد من استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، وذلك بعد اتفاق القاهرة وموسكو على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

وأكدت أن استئناف حركة الطيران الروسي إلى مصر جاء بعد أن قام الجانب المصري على مدى السنوات الماضية بتطوير الإجراءات الأمنية والصحية في المرافق السياحية وتطوير نظام التفتيش الأمنى على الركاب وأمتعتهم، وعلى الرحلات الجوية والركابية الروسية بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمطارات.