الرابع المكرر يضع اسم السويس بين أوائل الثانوية بعد غياب 11 عامًا

بينما كان يتابع مؤتمر إعلان وزارة التربية والتعليم لأسماء أوائل الثانوية العامة، فوجئ أحمد كمال البقلي، ابن محافظة السويس بصورته على شاشة التلفاز لحصوله على المركز الرابع مكرر بين طلاب شعبة علمي رياضة.

يقول أحمد إنه كان يحلم بالوصول لقائمة العشر الأوائل على مستوى الجمهورية، بعد أن اجتهد طوال عام، ما جعل حلم الحصول على المركز الأول على محافظة السويس ليس ببعيد.

قضى اسم السويس أحد عشر عامًا خارج قائمة أسماء الأوائل منذ 2010 الذي حصلت فيه إحدى الطالبات المكفوفات على مركز بين الأوائل العشر، لحق بها بيشوي الذي حال بينه وبين المركز العاشر نصف درجة العام الماضي.

وفشلت محاولة بيشوي الطالب بمدرسة هيئة قناة السويس، في حين نجح زميله بنفس المدرسة احمد كمال في العام الذي سلسله:"مش بعدد ساعات المذاكرة المهم التحصيل” كانت هذه إجابة الرابع مكرر على الجمهورية عن سؤال دار حول عدد ساعات المذاكرة التي ساعدته في الحصول على ٤٠٠ درجة بمجموع درجات امتحاناته بالثانوية العامة.

“هو عارف بيعمل ايه”، إجابة مختصرة أجابت بها والدة الطالب الحاصل على المركز الأول على محافظة السويس عن المجهود الذي بذلته الأسرة لدفعه للمذاكرة، فتقول أنها كلما طلبت منه أن يواصل المذاكرة قال لها والده “ سيبيه هو عارف بيعمل ايه وبيعرف ينظم وقته”

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عقدا اليوم، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وقال الوزير إن هذا العام عام خاص جدًا وتعتبر دفعة الثانوية العامة "دفعة تاريخية" للثانوية العامة، ويحتفل اليوم بانتقال الطلاب لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية.