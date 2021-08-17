الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة أجلت نحو 700 من أفغانستان

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت أكثر من 700 شخص من أفغانستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استئناف الرحلات الجوية من مطار كابول الدولي.
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: إن من بين هؤلاء، 150 مواطنا أمريكيا، مضيفًا أن وزارة الخارجية الأمريكية بعثت برسائل إلى أمريكيين آخرين لإرشادهم حول كيفية التجمع في مطار كابول للرحلات الجوية خارج البلاد.
وتعمل إدارة بايدن على إجلاء الآلاف من الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر في أسرع وقت ممكن بعد أن اجتاحت حركة طالبان أفغانستان واستولت على كابول، عاصمة البلاد وأكبر مدنها، يوم الأحد وسط انسحاب الولايات المتحدة من الدولة التي مزقتها الحرب.
وحول ذلك، بات المواطنون الأمريكيون والأفغان معرضون لخطر الانتقام من طالبان وعائلاتهم، وتقطعت بهم السبل في أفغانستان بعد أن استولت طالبان على البلاد في وقت أقرب بكثير مما توقعه المسؤولون.
وتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الانسحاب، حيث حث أعضاء في الكونجرس وآخرون الإدارة على إجلاء الأمريكيين والأفغان بسرعة لحمايتهم من طالبان.
وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض بعد ظهر يوم الاثنين، أقر بايدن بأن البلاد سقطت في أيدي طالبان أسرع مما كان متوقعا.
وفي سياق آخر، تعهدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم، بإجلاء أوكرانيين عالقين في قاعدة عسكرية بأفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن الوزارة على علم بوجود 12 أوكرانيًا في قاعدة عسكرية بأفغانستان وستظل السفارة الأوكرانية على اتصال معهم وستوجههم بالخطوات التي ستُتخذ بمجرد وجود إمكانية لإجلائهم.
وقال أوكراني متواجد بالقاعدة العسكرية، رفض الكشف عن هويته، أنه يوجد 12 أوكرانيًا عالقًا في القاعدة حيث طرد مسلحو طالبان حراس الأمن من هناك واستبدلوهم بآخرين ولم يسمحوا للأوكرانيين بمغادرة القاعدة.
وذكرت (يوكرينفورم) أن الأوكرانيين العالقين ناشدوا وزارة الخارجية الأوكرانية والملحق العسكري أمس الإثنين وطلبوا أن يتم إجلاؤهم إلا أن عملية الإجلاء المقترحة عبر باكستان غير ممكنة في الوقت الراهن بالنسبة لهم.
يذكر أن 120 أوكرانيًا من أصل أفغاني وأسرهم أعربوا صباح اليوم عن رغبتهم في أن يتم إجلاؤهم من أفغانستان وتتواصل وزارة الخارجية حاليًا معهم.

الولايات المتحدة البيت الأبيض أفغانستان مطار كابول

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وائل لطفي

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