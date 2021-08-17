الجامعة العربية تبحث وضع خطة التحرك الإعلامي في الخارج

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب- قطاع الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء،​ اجتماع اللجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأوضحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع عقد اليوم بمشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية ــ تونس ــ المملكة العربية السعودية ــ العراق ـــ دولة فلسطين ــ ليبيا ــ المملكة المغربية- الجمهورية اليمنية، وكذلك اتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد العام للمنتجين العرب ضمن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.

ورحب وزير مفوض فوزي الغويل ـمدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالوفود المشاركة من الدول الأعضاء ومن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، معرباً عن أمله في أن تُكلل نتائج هذا الاجتماع بالنجاح.

أجندة الاجتماع

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والاستماع لمداخلات الوفود، والتباحث حول المقترحات التي قدمتها الأمانة العامة للجنة، حول مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأوصت اللجنة المصغرة بأن تتولى المملكة العربية السعودية -التي أبدت موافقتها على ذلك -وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اقتراح كافة الأمور المالية والإدارية وآليات العمل والخطة الزمنية، في أجل أقصاه شهر من تاريخه، على أن تتولى الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي ومن ثم رفعه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه المقبل.

كما أوصت اللجنة أن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين والاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية وبما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة، في أجل أقصاه شهر من تاريخه.

ومن الُمقرر أن تُرفع هذه التوصيات في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لاعتمادها، والذي سيعقد بتاريخ 18 أغسطس 2021.