وضع محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، حجر أساس مساكن الجلاء بالتعاون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة للبدء فى تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي بحضور النائب أحمد الشرقاوي والنائب وحيد فودة والنائبة نسرين عمر.

محافظ الدقهلية يضع حجر أساس مساكن الجلاء

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق غير المخططة وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.

محافظ الدقهلية يضع حجر أساس مساكن الجلاء

وثمن "مختار" دور القوات المسلحة والهيئة الهندسية لمشاركتها الفعالة والسريعة في تطوير أرض مساكن الجلاء وكافة الجهات المختصة لتذليل كافة العقبات.

محافظ الدقهلية يضع حجر أساس مساكن الجلاء

وقال المحافظ إن مدينة المنصورة مدينة عريقة بتاريخها وأبنائها وتستحق الكثير وسيتم تطوير باقي المناطق غير المخططة وإعادة بناء كافة المساكن القديمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

محافظ الدقهلية يضع حجر أساس مساكن الجلاء

وأشار مختار إلى أن تطوير أرض مساكن الجلاء يستهدف بناء 7 عمائر سكنية مكونة من 12 دور علوي ودور أرضي بإجمالي 714 وحدة سكنية و24 محل تجاري بالإضافة إلى حضانة ووحدة صحية، وتشمل عملية التطوير أيضا إنشاء محطة رفع صحي وموزع كهرباء مناطق ترفيهية.