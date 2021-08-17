حمدوك يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في مؤتمر المناخ

تلقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، دعوة رسمية من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للمشاركة في مؤتمر المناخ بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه الرياض في أكتوبر القادم.



وتسلم رئيس الوزراء السوداني الدعوة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السفير على بن حسن آل جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، بحضور المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء.



ونقل السفير السعودي، لرئيس الوزراء السوداني تحيات قيادة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب السودان.



من جانبه، طلب رئيس الوزراء السوداني من السفير السعودي نقل تحياته لشعب وقيادة المملكة العربية السعودية، متمنيا دوام الرخاء والاستقرار للمملكة.

وفي سياق اخر.. نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن تكون بلاده جمدت الاتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال: إنه "كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات يحتاج إلى إجازة المؤسسات وهذا مما يوضح أن الاتفاق يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية".

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2020، على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 قطع بحرية.

وفي الأول من يونيو الماضي، أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان حول المركز المذكور.وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و1139 إصابة.