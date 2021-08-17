الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. تعرف على موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبدأ عدد من طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، في تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 ، بدءا من الأحد المقبل الموافق 22 أغسطس 2021 وسيعلن وقتها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن الرابط الرسمي .

 

رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 

 

ويقوم الطالب بسداد مبلغ تظلمات الثانوية العامة 2021  البالغ 100 جنيه للمادة الواحدة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد وشركة فوري للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

 ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 للمواد المطلوبة لمندوب لجنة النظام والمراقبة  بالمديرية والادارة التعليمة بالمحافظة التابع لها  اللجنة او يقوم الطالب بتقيديم طلبات الللاطلاع بالمقار  التي تحددها الوزارة  مع ارافق صورة من رسوم التسديد اذا تبدء مواعيد التقدم من الساعة التاسعة ، وذلك بمقار اللجان ، وعلي الطالب المتظلم الالتزام بالذهاب في الموعد المحدد ، حتي يتثني له التقدم ودون ذلم لا يستحق .

 

كيفية اتمام تظلمات الثانوية العامة 2021

 

تقتصر عملية إطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان، كما اشترط تدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

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ويوجد عدد من الحالات للحصول على فارق درجات التظلمات منها وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، وعدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

ويحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها، يحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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