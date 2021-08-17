الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هنا.. رابط التظلمات والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

في كارت يضم أربع خانات تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 وفقا لما أعلن عنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عبر الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 .

 

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وتنتاب حالة من التوتر والقلق طوال اليوم نظرا لأهمية نتيجة الثانوية العامة 2021 وهذا العام أظهرت وزارة التربية والتعليم النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 2021 بالإضافة للمجموع الكلي دون الحاجة إلى حساب النسبة المئوية للمجموع .

رابط موقع الدستور استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2021 

يُتيح موقع الدستور الالكتروني رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم فقط من هنـــــــــــــا ويمكن لأي شخص الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لأي طالب عن طريق رقم الجلوس فقط وتظهر النتيجة بالنسبة المئوية رسميا.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر تابلت Tablet وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح تطبيقين على جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021 باسم نتيجة الثانوية العامة، وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة، عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021.

تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 هذا العام سيكون من خلال رابط إلكتروني سيتم الإعلان عنه الأحد المقبل الموافق 22 أغسطس 2021، بدون الحاجة إلى العودة إلى البابل شيت، في ضوء المنظومة التعليمية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 حساب النسبة المئوية مجموع الثانوية العامة 2021 تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 الدكتور طارق شوقي

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وائل لطفي

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