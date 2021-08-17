الرابع على الثانوية علمي رياضة: سألتحق بالكلية التي كنت أحلم بها

قال أحمد حسام محمد فرج، الفائز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة "علمي رياضة" ابن مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، في أول تعليق اختص به "الدستور"، أنه سوف يلتحق بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ والتي طالما حلم بها.

وأكد أحمد حسام، أنه لم يكن يتوقع أن يكون من الأوائل على مستوى الجمهورية وكان كل أمله أن يكون متفوقا ولكن كرم الله جاء كبيرًا، موضحا أنه سيدعم شقيقه الأصغر الذي سوف يلتحق بالثانوية العامة العام المقبل وسوف يجعله أيضا من الأوائل، موجها الشكر لوالده الذي يعمل موظفا بالأوقاف على دعمه المستمر له.

وأوضح أحمد حسام، أنه لم يكن يكمل 8 ساعات مذاكرة طوال اليوم ، فضلا عن الالتحاق بالدروس الخصوصية وكان يواظب على الصلاة بشكل دائم وعدم تفويتها نهائيا، معللا أن ذلك سبب كبير في تفوقه، وعن نتيجته أكد أنه قد عرفها من التلفزيون في مؤتمر وزير التربية والتعليم.

فيما أكد حسام محمد، والد أحمد، لـ "الدستور"، شكره الكبير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تطوير نظام التعليم والامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد التأكيد على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 أو أي معلومات حولها قبل انعقاد المؤتمر، و يجري وزير التربية والتعليم اتصالًا هاتفيا بالطلاب الأوائل على الثانوية العامة 2021 وتقديم التهنئة لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت هذا العام بشكل إلكتروني فهو نظام جديد لأول مرة يتم العمل به، وجرت تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مكان مركزي وليس كما كان في السنوات السابقة في كنترولات تصحيح كما كان يحدث في الأعوام السابقة، موضحًا أن إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 تم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل من العوامل البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء في التصحيح وأن كل طالب سيحصل على حقوقه كاملة.

وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد في إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يحتوي على درجات الرأفة، نافيًا ما تردد من أن هناك عشرة في المئة يتم إضافتهم درجات الرأفة، حيث إن هذا الأمر لا وجود له أي أساس من الصحة، كما تم حجب نتائج الطلاب الغشاشين والمتورطين فى تسريب الامتحانات وأيضا من قاموا بتهكير جهاز التابلت الخاص بهم وسيتم تطبيق العقاب الرادع عليهم وعلى غيرهم.