محافظ بورسعيد يتفقد مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخله والاطمئنان على سير وانتظام منظومة العمل الطبي بمحافظة بورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، حيث قدم المحافظ التهنئة للدكتور مصطفى شعبان على توليه منصب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خلفا للدكتور عادل تعيلب، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والإنجازات فى منصبه الجديد، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك منذ بداية تشغيل المنظومة بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تقديم خدمات على أعلى مستوى للمنتفعين تحقق الهدف الرئيسى من المنظومة، وتساهم فى تطوير أسلوب العمل لتحقيق مستوى الرضا لدى المواطن.