الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكنيسة» و«الصحة» تطلقان حملات للتطعيم بلقاح كورونا

كنيسة
كنيسة

تعاون عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع وزارة الصحة، في إطلاق حملات التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال وجود حملات مباشرة للتطعيم بداخل الكنائس أو التنسيق لإطلاق حملات تطعيم باللقاح في المراكز الصحية التابعة لإيبارشيات الكنيسة من بينها محافظات سوهاج والمنيا والجيزة والقليوبية.

المنيا تتيح اللقاح بمركز الرجاء الطبي 

أتاحت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة الصحة حملات تطعيم متتالية، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مركز الرجاء الطبي التابع للكنيسة.

وأشارت الإيبارشية- في بيان لها- إلى أن هذه الحملة جاءت بالتعاون مع الوزارة بهدف التسهيل على المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وحددت الإيبارشية شرطًا واحدًا للحصول على اللقاح من خلال المركز الطبي التابع لمحيط الإيبارشية السكني، وهو التسجيل ببطاقة الرقم القومي عند التواجد بالمركز.

توافر اللقاح بعيادات "سانت ماريا" بسوهاج 

 في  السياق ذاته أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشأة والمراغة تحت رعاية الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية عن التعاون مع وزارة الصحة في إطلاق حملة التطعيم بلقاح  فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإيبارشية في بيان لها قائلة "بخصوص تطعيم فيروس كورونا المستجد ستتم إتاحة فرصة التطعيم من الفيروس في مجمع عيادات سانت ماريا بسوهاج".

وأضافت أن الحضور سيتم بعدة شروط أهمها أن يحمل الفرد بطاقة الرقم القومي، مؤكدة على استمرار حملة التطعيم لمدة يومين على مدار يومي السبت والأحد من الساعة 12 إلى 9 مساءً.

  «الصحة»: توزيع اللقاح على كنائس القليوبية والجيزة 

 أعلنت وزارة الصحة المصرية تعاونها مع عدد من المؤسسات، لإطلاق حملات تطعيم، في إطار تكثيف الجهود للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة بالتزامن  مع بدء الموجة الرابعة من الفيروس.

 ووفرت الوزارة اللقاح من خلال حملات التطعيم المكثفة بالوقت الراهن بعدد من الكنائس بإيبارشيات مختلفة، ومن بينها كنائس إيبارشيات الجيزة والقليوبية، وأتاحت حصول اللقاح للمواطنين بالكنائس فقط من خلال التسجيل للحصول عليه من خلال الرقم القومي.

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