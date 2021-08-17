استعلم الآن عن نتيجة الثانوي العام 2021 عبر الدستور من أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب والتي سيتم اعتماد نتائجهم خلال الساعات القليلة المقبلة خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

استعلم الآن عن نتيجة الثانوي العام 2021 عبر الدستور

يمكن من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور الإلكتروني ( من هنا) لإعلان نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 معرفة نتيجة الطلاب عقب تسجيل بياناتهم كاملة من الاسم ومحافظة الإقامة ورقم الجلوس والمدرسة المقيد بها الطالب ووسائل تواصل ( رقم هاتف محمول عليه خاصية الواتساب أو البريد الإلكتروني ) وذلك عقب اعتمادها رسميا وإعلان أسماء أوائل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية والاتصال بهم تليفونيا لتهنئتهم على التفوق الدراسي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتلقيهم كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية.

خطوات الحصول على درجات طلاب الثانوية العامة عبر الدستور

يستطيع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية إتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة للحصول على درجاتهم في جميع المواد الدراسية عبر موقع الدستور الإلكتروني وهي:-

تسجيل الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة وسائل تواصل مع الطلاب ( البريد الإلكتروني، الهاتف المحمول)

تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطلاب ( العلمي، الأدبي)

كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة له والتأكد من صحة

الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة

سيتم إرسال رسالة نصية بها كافة درجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة و المئوية

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من هنا… استعلم عن نتيجة طلاب الثانوية العامة

تظلمات طلاب الثانوية العامة 2021

استعلم الآن عن نتيجة الثانوي العام 2021 عبر الدستور و كيفية تقديم التظلمات من أبرز الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم استقبال طلبات تظلم الطلاب على نتائجهم في المواد الدراسية في غدا الأربعاء 19 أغسطس عقب سداد رسوم كل مادة عبر وسائل الدفع الإلكترونية على حساب صندوق دعم مشروعات تطوير التعليم.