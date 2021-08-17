حفل لـ الشيخ محمود الحديوى فى «بيت السحيمى» الخميس المقبل

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 19 أغسطس الجاري، حفل الشيخ محمود الحديوي وفرقته.

ويشدو "الحديوي" وفرقته بعدد من القصائد منها: عن هجرة المصطفى، حيته يوم الغار حمامة، إلا يا رسول الله طال اشتياقي، يارب البرايا، والله الله مدد.

جدير بالذكر أن الشيخ محمود الحديوي احترف الإنشاد الديني، وأسس لنفسه لون مختلف عن جميع فرق الإنشاد، أسس فرقته "الحادي في مديح النبي الهادي" لتوضيح سيرة رسول الله من خلال السرد القصصي.

وكانت قد استضافت سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء أمس الاثنين، نادي سينما المرأة الذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

حيث عرضت أفلام "هذه ليلتى" تأليف وإخراج "يوسف نعمان"، بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب، ويناقش قضية الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وكان قد حصل الفيلم على العديد من الجوائز منها: الجائزة الذهبية أفضل فيلم في مهرجان جنيف للافلام الشرقية، جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من المهرجان القومي للسينما المصرية، أفضل فيلم، أفضل مخرج وأفضل ممثلة من مهرجان الأردن الدولي، بالإضافة إلى تنويهات من مهرجانات: السينما الفرنكوفونية (فرنسا)، مهرجان مونتريال الدولي (كندا) ومهرجان الفيلم الإفريقي ببلجيكا.

كما عرض فيلمي "مجرم سينما" للمخرج" أحمد السمان" وفيلم "لحم ودم" للمخرج "جورج مجدى"، ويليهم ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد على ومديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى 32 عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.