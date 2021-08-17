إسرائيل تطلب مساعدة دولية لمكافحة حريق غابات غرب القدس

طلبت إسرائيل مساعدة دولية لمكافحة حريق غابات هائل آخذ في الانتشار على جبهات متعددة غرب القدس لليوم الثاني على التوالي، ما أجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم.



وقال ديدي سمحي، رئيس سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية - في تصريح - إن الحريق الذي أتى على ما يقرب من 20 ألف دونم من الأرض حتى الآن، يشبه حريق الكرمل الذي أحرق مساحات شاسعة من الأراضي في شمال إسرائيل عام 2010، وأسفر عن مقتل 44 شخصًا.



وأوضح سمحي أن رجال الإطفاء ينتشرون في 100 نقطة ساخنة حتى الآن، وتعمل حوالي 10 طائرات إطفاء على وقف النيران.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، عن تسجيل 5075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبحسب الوزارة يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في إسرائيل 942 ألفًا و 239 شخصًا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 6 آلاف و668 حالة وفاة.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- أنه يوجد أيضا 519 مريضًا في حالة حرجة من بينهم 92 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، أنه ابتداء من يوم الأحد، القادم 22 أغسطس، سيتم العمل بتقييدات لتنظيم وضبط نسبة التجمهر بين الناس في المناسبات والتجمعات المختلفة، إضافة الى الإلتزام بالجواز الصحي عند استخدام المرافق المختلفة في الحيز العام والأماكن المغلقة، كالمتاحف والفنادق والمهرجانات و الجامعات والمكتبات، وذلك لأول مرة منذ انتشار متحورة "دلتا".

وبحسب معطيات الصحة الإسرائيلية، فإن 49 شخصًا توفوا جراء الفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، إضافة الى انضمام 97 مريضًا جديدًا بحالة خطيرة، ليصبح مجموع الحالات الخطيرة 525 من بينهم 91 حالة تعتمد على الجهاز التنفسي.