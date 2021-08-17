البنتاجون يوفر قاعدتين أمريكيتين جديدتين لإيواء الأفغان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجيش الأمريكي سيوفر منشأتين إضافيتين في الولايات المتحدة لإيواء آلاف الأفغان المعرضين للخطر الذين تم إجلاؤهم بعد سيطرة طالبان على السلطة الأفغانية.



وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي - في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وافق على طلب وزارة الخارجية للمساعدة في النقل والإسكان المؤقت لمقدمي طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية وأسرهم والأفراد الآخرين المعرضين للخطر"، وأضاف: "في الولايات المتحدة نقوم بتقييم المرافق والدعم في منشأتين إضافيتين".



ورفض كيربي ذكر أسماء المنشأتين، مشيرا إلى عملية الإخطار الجارية، لكن التقارير أشارت إلى أنهما سيكونان فورت بليس في تكساس وفورت ماكوي في ويسكونسن.



وسيتم إضافة الموقعين إلى الموقع الحالي في فورت لي في فيرجينيا، ويتوقع البنتاجون أن تتمكن المواقع الثلاثة من إيواء ما يصل إلى 22 ألف أفغاني في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الآن.



كما أوضح كيربي أن الجيش الأمريكي ينقل الأفغان إلى "دولة شريكة" رافضا ذكر اسم البلد.



قبل أن تكمل طالبان سيطرتها على أفغانستان يوم أمس الأحد، قامت إدارة بايدن بإجلاء نحو 2000 أفغاني فقط ساعدوا الجيش الأمريكي وعائلاتهم إلى موقع فورت لي.



ويسعى ما يقرب من 20 ألف أفغاني إلى الحصول على تأشيرة هجرة خاصة خوفا من استهدافهم من قبل طالبان لمساعدتهم الحكومة الأمريكية خلال فترة الحرب.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير إعلامي أمريكي، نقلًا عن 3 مصادر وصفها بالمطلعة، أن البنتاجون يخطط لإجلاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالكامل من العاصمة الأفغانية كابول، وتدمير "وثائق حساسة"، مع سيطرة عناصر حركة طالبان على عدد من الولايات واقترابهم من العاصمة يوم تلو الآخر.

ونقلت خدمة "ناشونال سكيوريتي ديلي" التابعة لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصدرين من الثلاثة أن القيادة الأمريكية ترى إخلاء السفارة الأمريكية بالكامل أمرًا "لا مفر منه"، موضحة أن مدير مرفق السفارة أرسل مذكرة لطاقمها الجمعة يأمرهم ببدء تدمير الوثائق والمعدات الحساسة على الفور.

وجاء في المذكرة، التي اطلعت عليها "ناشونال سكيوريتي ديلي": "أرجو منكم اغتنام الفرصة وتقليل كمية المواد الحساسة في المبنى.. أرجو منكم أيضًا تضمين الأشياء التي تحمل شعار السفارة أو الوكالة أو الأعلام الأمريكية أو الأشياء التي يمكن إساءة استخدامها في الجهود الدعائية".

ونقل التقرير الإعلامي عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية -لم تسمه- قوله إن طاقم البعثة في كابول ينفذّون عملية موحدة "لتقليص آثار أقدامنا للحد الأدنى"، بما يتضمن الموظفين والمعدات والإمدادات.



يأتي ذلك بينما تشن حركة طالبان هجوما واسعا على العديد من الولايات الأفغانية منذ إعلان سحب القوات الأمريكية، ونجحت عناصرها بالفعل في السيطرة على معظم أراضي البلاد وعدد من عواصم الولايات، كما اقتربت من العاصمة كابول وتهدد بعزلها عن بقية البلاد، بما بات يهدد سلطة الحكومة وسط مخاوف واسعة من سقوط الحكومة وسيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل.