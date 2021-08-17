ظهور أيقونتين جديدتين على تابلت الصف الثالث الثانوى للاستعلام عن نتيجة 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أيقونتين عبر أجهزة التابلت للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إمكانية ظهور النتيجة عبر الأيقونتين، غدًا الثلاثاء، بعد انتهاء المؤتمر ب 3 ساعات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي، غدا الثلاثاء، مؤكدًا أن كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وسط إجراءات أمنية مشدددة لمنع تسريب النتيجة من الجهات الخارجية.

وتعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر غدٍ الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث سيتم نقل المؤتمر عبر التليفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة على «فيس بوك» و«يوتيوب».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أنه «سوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات».

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سوف تتاح على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.