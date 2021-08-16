«جوجل» تطور خاصية وصول جديدة للهواتف الذكية

باستخدام تعابير الوجه

ذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن شركة "جوجل" (Google) الأمريكية تطور خاصية وصول جديدة لمستخدمي هواتف نظام تشغيل "أندرويد" (Android) من خلال تعابير الوجه.

أوضح الموقع أن خاصية "كاميرا سويتش" الجديدة ستمكن المستخدمين من الدخول إلى عدة أدوات للتحكم، من بينها تمرير الشاشة لأعلى أو لأسفل والعودة للشاشة الرئيسية وغيرها، من خلال تعابير الوجه، مثل (النظر لأعلى أو لأسفل أو يمينا أويسارا، الابتسامة، رفع الحاجبين).

أشار إلى أن هناك تحذيرات من أن الخاصية الجديدة تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير، لافتا إلى أن تطبيق (Android’s Accessibility Suite)، الذي يحتوي على هذه الخاصية، لايزال غير متاحا على متجر تطبيقات جوجل (Google Play).



في السياق، أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل"، التحرك ضد إحدى الشركات التي تقوم ببيع بيانات موقع مستخدمي تطبيقات نظام التشغيل أندرويد لأي أطراف أخرى.

كانت شركة تدعى سيف جراف قد باعت كميات من البيانات التي حصلت عليها من خلال السماح لمطوري التطبيقات، بتضمين الشفرة الخاصة بالشركة في تطبيقاتهم.

وكان من بين عملاء الشركة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والتي تجمع البيانات كجزء من جهود التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب تحقيق أجرته مجلة مازربورد.



وقالت جوجل إنها أرسلت في يونيو الماضي، تحذيرا لمدة سبعة أيام لكل مطوري التطبيقات الذين يعملون مع شركة سيف جراف. وطالبت جوجل المطورين بحذف الشفرة التي تساعد في جمع البيانات لصالح سيف جراف، وإلا فإنه سيتم حذف هذه التطبيقات من متجر التطبيقات "جوجل بلاي".



أشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي ينتقد فيه أعضاء الكونجرس الأمريكي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب حصولها على بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.