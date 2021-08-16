بعد تصدره التريند.. روّاد السوشيال لـ حسن أبو الرووس: حلوة الناس المجنونة

تصدر الفنان حسن أبو الروس وزوجته مصممة الأزياء غادة والي، محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتداول روّاد السوشيال ميديا مقطع فيديو صغير لهما أثناء دخولهما إلى استديو الإعلامية منى الشاذلي من استضافته في برنامج "معكم".

ويظهر البرومو لحظة دخول حسن أبو الروس وزوجته للاستوديو بفسبة، ولقطات من حديثهما عن حفل زواجهما المميز في مدينة ملاهي، ورحلة شهر العسل، كما يغني حسن أبو الروس أغنيته الجديدة "كل الناس".

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع مقطع الفيديو، معربين عن سعادتهم وحماسهم الشديد تجاه هذا الفيديو الخاص بالفنان حسن أبو الروس وزوجته مصممة الأزياء غادة والي.

حسن أبو الرووس وزوجته

وكتب حساب يحمل اسم "ساسو كوكي"، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ربنا يسعدهم يارب ويفرحهم فعلا كان جميل"، وعلّقت ندى فضل، من روّاد السوشيال ميديا وجمهور الفنان حسن أبو الروس قائلًة: "الواحد عاوز يتجوز مجنون كدة ربنا يسعدهم بجد".

حسن أبو الرووس وزوجته

وعلّق أحمد حمدي من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "بيجننو حلوة الدماغ دي"، وكتبت أمل إبراهيم من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، وكتبت روبا عمر من جمهور الفنان حسن أبو الرووس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "حلوة الناس المجنونة دي".

حسن أبو الرووس وزوجته

كان حسن أبو الروس قد أعلن قبل أقل من أسبوعين عن تصدر أغنية "كل الناس" تريند تطبيق TikTok، وهي الأغنية التي كانت هديته لعروسه في حفل الزفاف، وحملت في السابق اسم "مفيش منك"، يعرض البرنامج من الأربعاء إلى الجمعة على قناة CBC، الساعة 9 مساء.

مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في موسم رمضان 2020، شارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.