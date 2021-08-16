الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخزن مصنع مواد غذائية فى البحيرة

حريق مخزن مصنع مواد
حريق مخزن مصنع مواد غذائية في البحيرة

تمكّنت قوات الحماية المدينة في البحيرة، مساء اليوم الإثنين، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق هائل نشب بمخزن إنتاج بمصنع للمواد الغذائية بمدينة حوش عيسى، وإخماده دون حدوث أي خسائر بشرية.

تلقّى مدير أمن البحيرة إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأحد مخازن "الإنتاج" بمصنع  للمواد الغذائية بحوش عيسى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق.

وكشفت مصادر بالشركة عن أن المخزن الذي اندلع فيه الحريق يضم كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بالمصنع المقام على مساحة 1000 متر مربع.

ودفعت قوات الحماية المدينة بـ 13 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة، حالة الطوارئ بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع اندلاع الحريق.

قوات الحماية المدينة السيطرة علي حريق مخزن إنتاج مصنع للمواد الغذائية مدينة حوش عيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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