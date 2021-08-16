الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية فى حوش عيسى بالبحيرة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية

تمكنت قوات الحماية المدينة بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل بمخزن إنتاج بمصنع شركة الجوهرة للمواد الغذائية بمدينة حوش عيسى.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد مخازن "الإنتاج"، بمصنع  للمواد الغذائية بحوش عيسى، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية لمكان الحريق وجاري السيطرة على الحريق.

وكشفت مصادر بالشركة، أن المخزن الذي اندلع فيه الحريق يضم الإنتاج من المواد الغذائية الخاص بمصنع  بحوش عيسي، ومقام على مساحة 1000 متر مربع وبه كرتين إنتاج المصنع من المواد الغذائية التي ينتجها المصنع.

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، بـ 13 سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق هائل بمخزن إنتاج بمصنع  للمواد الغذائية بحوش عيسي، وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة، حالة الطوارئ بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع حريق هائل بمخزن إنتاج بمصنع للمواد الغذائية بحوش عيسي، تحسبًا لاستقبال مصابين.

وأكد وكيل الوزارة، على رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات وتوافر جميع الأدوية بقسم الطوارئ والاستقبال في المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

الحماية المدنية البحيرة إطفاء مديرية الصحة طوارىء حوش عيسى

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وائل لطفي

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