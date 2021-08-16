الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ

جثة
جثة

استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جثة شاب وآخر مصاب بحالة إغماء، نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي أثناء العمل في الخردة بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم.

وتلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، تفيد بوصول شخصين أحدهما جثة هامدة والثاني مصاب بحالة إغماء ودون أي إصابات ظاهرية، قادمين للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف، من قرية دمرو الحدادي.

وسجل المستشفى حالة الوفاة باسم رجب حماد الشيخ 25 عامًا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، فيما استقبل المستشفى شابًا مصابًا بحالة إغماء يدعى حمدي السويسي 22 عامًا، ولا توجد أي إصابات ظاهرية به، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

الصحة سيدي سالم الخردة كفر الشيخ مستشفى

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