الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة: لا حاجة للفزع مما يحدث فى أفغانستان

مندوب روسيا لدى مجلس
مندوب روسيا لدى مجلس الامن

اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أنه لا حاجة للفزع مما يحدث في أفغانستان، لافتا إلى أنه تم تفادي حمام دماء في أفغانستان.

وحذر المندوب الروسي، من مخاطر  دخول إرهابيين من أفغانستان إلى دول الجوار، قائلا: "نخشى من نشاط مجموعات إرهابية في أفغانستان ونعمل مع دول المنطقة لضمان استقرار الوضع"، وفقا لقناة العربية.

الأمم المتحدة تحث مجلس الأمن على وقف التهديد الإرهابي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على "استخدام كل الأدوات المتاحة لديه لوقف التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان".

وقال جوتيريش، إنه على جميع الدول الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات لترحيلهم.

ودعا جوتيريش، خلال جلسة المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، طالبان لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأرواح، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وقال إنه ثمة تقارير تقشعر لها الأبدان عن قيود شديدة على حقوق الإنسان لا سيما الانتهاكات المتزايدة بحق النساء والفتيات.

وأشار جوتيريش إلى أن وجود الأمم المتحدة في أفغانستان سيتكيف مع الوضع الأمني لكنه سيستمر ويقدم الدعم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة، اليوم الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

سيطرة طالبان

ودخل مقاتلو حركة طالبان العاصمة كابول، أمس الأحد، وسيطروا على مرافق ومؤسسات حكومية بعد قتال لم يدم طويلاً مع قوات الأمن الأفغانية، في سعي الحركة إلى العودة لحكم البلاد مرة أخرى بعد 20 عامًا من الحرب الأمريكية على أفغانستان.

كانت وكالة "رويتزر" نقلت عن مسئولين في "طالبان" قولهم إنه "لن يكون هناك أي حكومة انتقالية" في أفغانستان وأن الحركة تتوقع تسليمها الحكم بالكامل.

من جانبه، غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني، كابول، برفقة عدد من كبار مساعديه متوجها إلى طاجيكستان، قبل استقراره بدولة ثالثة.

وأعلن قيادي في الحركة، الأحد، أن عناصر طالبان دخلت كابول بكل هدوء، مشيرًا إلى تسلم الحركة رسميًا إدارة العاصمة خلال ساعات، بعد فرار قوات أمن العاصمة، وفقًا للعربية الحدث.

طالبان أفغانستان مجلس الأمن اجتماع مجلس الامن كابول

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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