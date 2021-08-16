روسيا تسجل 20 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 20 ألفا و765 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 6 ملايين و621 ألفا و601 حالة.



وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" اليوم الأثنين أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة.



وأشار البيان إلى تسجيل 806 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 171 ألفا و305 أشخاص.



وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1489 حالة من الإصابات الجديدة، ومدينة بطرسبورج 1383 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1362 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 15 ألفا و601 شخص تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 5 ملايين و899 ألفا و917 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

و أضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كورونا في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.