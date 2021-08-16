الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة ارتفاع نسبة الرسوب وانخفاض المجاميع في الثانوية العامة هذا العام

طارق شوقي
طارق شوقي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون بمثابة “فلتر” للفاهم عن الحافظ وفقًا لنظام الاسئلة الجديد “البابل شيت”.

 وأكدت المصادر، في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن ما تم تداوله بشأن ارتفاع نسبة الرسوب وانخفاض الدرجات غير صحيح، مشيرة إلى الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة تمامًا، وأنها موجود على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لاعتمادها، تمهيدًا لإعلانها رسميًا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢ سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلي) على العديد  من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2021 فى أقل من 48 ساعة المقبلين، حيث سيتم إعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلان مؤشرات النجاح والتنسيق فى مؤتمر صحفى يتم بثه على التلفزيون بحضور كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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