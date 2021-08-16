سيدة تطلب الطلاق من زوجها: يرغب في تكرار الإنجاب برغم مرضه وعدم عمله

أقامت سيدة ثلاثينية دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيري بمحافظة القاهرة، للمطالبة بفسخ عقد زواجها بسبب رغبة زوجها المريض بالفشل الكلوي المزمن في تكرار الإنجاب للمرة الثانية رغما عن إرادة زوجته، ورفضها تكرار الإنجاب في ظل مرض زوجها وتعطله عن العمل لأسباب صحية.

وأوضحت "ر. م"، 32 سنة، لـ "الدستور" أسباب طلبها للطلاق قائلة “: مر على زواجى 7 سنوات وأثمر عن إنجاب طفلة، وبعد زواجنا بسنتين تقريبا أصيب زوجي في حادث سيارة بعدة إصابات وبعد فترة أصيب بفشل كلوي مزمن، وأصبح يتردد على المستشفى3 مرات أسبوعيا لتلقى جلسة غسيل الكلى، وحينها جرى الاستغناء عنه من عمله في شركة خاصة لظروفه الصحية”.

وتابعت الزوجة:" بعت مصوغاتي الذهبية وكل الأجهزة الكهربائية الزائدة غير ضرورية في المنزل كالديب فريزر والفرن الكهربائي، وقمت بتأجير محل وفتح مكتبة بجوار محل سكننا ووقفت بجانبه لم أتركه نهائيا أو أشعره بأى نقص أو تغيير، واستمر هذا الوضع لمدة خمس سنوات كاملة".

واستكملت حديثها:"عشت معه هذه السنوات فى مشاجرات وخلافات مستمرة وتحملت من أجل حالته الصحية ومن أجل ابنتي الوحيدة بلا جدوى، كان دائما سليط اللسان ويسبني بأبشع الألفاظ ، وبكل مرة أتحمله والتزم الصمت فأصبح يتعدى على بالضرب المبرح".

وتابعت الزوجة، منذ سنة ونصف تقريبا وهو يطلب بإلحاح لإنجاب مرة أخرى ، حاولت بكل الطرق أن أوضح له أن الإنجاب العشوائي خطأ فادح خصوصا مع ضيق حالتنا المادية وأن المكتبة مصدر الرزق الوحيد تكفي بالكاد لنفقات المعيشة، وأوضحت أنها لا تستطيع الحمل والوضع وتربية طفل جديد، وترك العمل في المكتبة وهي مصدر رزق أسرتها، لكنه مصمم على الإنجاب برغم كل شئ".

واختتمت قصتها، قائلة “ طردني أكثر من مرة من شقة الزوجية بسبب رفض الإنجاب وتدخل الكثير من الأهل والجيران لحل الأمر بيننا والجميع أخبره بأننى على حق، لكنه لم يتقبل الحديث من أحد وبالنهاية طردني أنا وطفلتي ومنعني من أخذ أغراضنا أو الدخول نهائيا وبعد محاولات انتهت بالفشل معه ، قررت اللجوء لمحكمة الأسرة والمطالبة بالطلاق للضرر، حملت الدعوى القضائية رقم “1579” لسنة 2021".