الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدا.. افتتاح أولى عروض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» على مسرح مكتبة الإسكندرية

ياما في الجراب يا
ياما في الجراب يا حاوي

تفتتح غدا الثلاثاء أولى عروض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” للنجم يحيى الفخراني على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية وذلك بعد فترة طويلة من البروفات المكثفة لأبطال المسرحية.

 وكان مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، أطلق البرومو الرسمي للعرض المقرر افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم 26 أغسطس.

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

أبطال ياما في الجراب يا حاوي 

ويشارك في بطولة العرض عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

تفاصيل العرض

و "يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية، من التشويق و الصراع الانساني في أحداث تجمع الحب، والخيانة، والتآمر، والصراع على السلطة.

وكان  النجم الكبير يحيى الفخراني قد أعرب عن سعادته البالغة بالعودة لجمهور الإسكندرية من خلال عرضه المسرحي الجديد "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يتم افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة وفي أول مرة أيضاً يقف فيها النجم الكبير على مسرح المكتبة.

وأبدى الفخراني حماسه الشديد لمبادرة كايرو شو بإطلاق العروض الضخمة من الإسكندرية وجمهورها المتميز سواء من أهالي الثغر أو الجماهير العريضة من عشاقها القادمين من جميع محافظات مصر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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