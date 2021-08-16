متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن «حياة كريمة» بأبو المطامير

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

حيث تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عدد من الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة بقريتى "النمرية، آدم " بمركز أبوالمطامير ومنها: انشاء مجمع الخدمات و تبطين الترع بنطاق قرية النمرية، ومتابعة أعمال الصرف الصحي وخطوط الانحدار بقري النجيلي والنمرية، ومجمع الخدمات بقرية أدم.

كما تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إنشاء كوبري قرية أدم الرابط بين قرية " عبد الحليم محمود - وادم "، تطوير خطوط الكهرباء بقرية عبد الحليم محمود، ورفع كفاءة وتطوير المنازل بقرية عبد الحليم محمود "سكن كريم"، والانتهاء من أعمال الرصف بقرية عبد الحليم محمود.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع مؤكدا أن جميع المشروعات تسير في الاتجاه الصحيح.

تابع تابع اللواء محافظ البحيرة بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزي كفر الدوار وأبو المطامير ومنها: أعمال مشروع توسعة وإنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد حسن عبد العاطي بقرية العادلي تعليم أساسي بإجمالي 11 فصل، وكذلك أعمال المباني بمبنى مجمع الخدمات بقرية العادلي التابعة لقرية دفشو بمركز كفر الدوار، وبمركز أبو المطامير الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة الشجاعة للتعليم الأساسى بإنشاء 2 جناح يضم 22 فصل.