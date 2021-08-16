الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3430 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية،  توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وقد أسفرت جهود خدمات الإدارة العامة للمرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1250 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و169 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية و13 مخالفة موقف عشوائي، و45 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة وزارة الداخلية السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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