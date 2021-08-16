إجلاء الآلاف وتدمير «الغابات ومصنع نبيذ»: ماهى خسائر حرائق القدس؟

اندلعت، مساء أمس الأحد، حرائق كبيرة في الغابات بمحيط القدس، واستمرت الحرائق حتى وقت مبكر من اليوم الإثنين، لكن مسئولي الإطفاء في إسرائيل قالوا إن المنازل في المنطقة لم تعد في خطر، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط المشتعلة، في ظاهرة لم تحدث في القدس منذ سنوات.

خسائر الحرائق

وحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي، قال الدكتور يريف مليحي، مسئول لواء المركز في سلطة الطبيعة والحدائق: "إنه من الصعب تقدير حجم الضرر الناجم عن الحرائق في هذه المرحلة"، وأضاف: «الحديث يدور عن حريق آخذ بالانتشار في منطقة أحراش، فالنار ما زالت مشتعلة، ومن الصعب تقدير الوقت والجهود اللازمة للسيطرة عليها».

وحسب تقارير محلية، أجبرت النيران ما لا يقل عن 10000 شخص على الفرار من ست بلدات غربي القدس: بيت مئير، وكسلون، ورمات رزيئل، وشورش، وشوئيفا، وجفعات يعاريم.

كما تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن منازلهم في خمس قرى، والتهمت النيران بعض المباني دون تسجيل خسائر بشرية.

كما فُقد مريض يبلغ من العمر 25 عاما أثناء إجلاء مستشفى "إيتانيم" للأمراض النفسية مع اقتراب ألسنة اللهب من بلدة جفعات يعاريم، وقالت الشرطة إنه تم العثور على مريض ثان فُقدت آثاره قبيل منتصف الليل.

كما أصيب رجل إطفاء يبلغ من العمر 32 عاما خلال محاربة النيران بالقرب من شورش مساء الأحد، وتلقى العلاج في المكان قبل أن يتم نقله إلى المركز الطبي «إيخيلوف» وهو في حالة متوسطة، وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ صباح الإثنين أن 17 ألف دونم تضررت في الحريق، وفقا لتقارير إعلامية عبرية.

وقال إلياهو باش، الرئيس التنفيذي لمصنع "ميتسودا" للنبيذ في جفعات يعاريم، لموقع "واللا" الإخباري، إن مصنع النبيذ دُمر بالكامل في الحريق.

وقال باش: «لقد دُمر [المصنع] تماما، لم يتبق حتى سدادة من الفلين.. اشتعلت النيران في المبنى بأكمله، ولم يبق شيء واحد»، مشيرا إلى أن النيران أحرقت 30 ألف زجاجة كانت في انتظار تعبئتها بالنبيذ، مضيفاً: "لكننا سنعود وسنكون أفضل".

جهود للسيطرة على الحرائق

من جانبه، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الجيش بمساعدة رجال الإطفاء في إخماد الحريق، حسبما أفاد مكتبه أمس الأحد.

وحسب الجيش الإسرائيلي، تم نشر عناصر إطفاء وقوات بحث وإنقاذ من قيادة الجبهة الداخلية، إلى جانب وحدة الإنقاذ 669 في جبال القدس.

فيما قال قائد لواء القدس، نسيم تويتو، في وقت سابق الأحد، إن 60- 70 فريق إطفاء و12 طائرة ومروحية تحاول إخماد النيران.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جلسة خاصة حول الموضوع، لبحث احتمال طلب المساعدة من دول الخارج.