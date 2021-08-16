بالمركز الثاني للإيرادات.. «موسى» لكريم محمود عبد العزيز يقترب من 5 ملايين جنيه

واصل فيلم "موسى" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنان إياد نصار، تحقيق إيرادات مميزة ،أمس الأحد، حيث جمع 670 ألف جنيه لتصل مجمل إيراداته في 5 أيام إلى 5 ملايين جنيه و505 آلاف جنيه وهي إيرادات جيدة للفيلم الجديد الذي ينتمي إلى فئة أعمال الخيال العلمي الجديدة.

ويواجه الفيلم منافسة قوية مع عدد كبير من الأفلام على رأسها فيلم الإنس والنمس، بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز.

- قصة فيلم موسى

تدور أحداث "موسى" حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن الأمور تتطور وتخرج عن السيطرة وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور.

- أبطال الفيلم

والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسي وآخرون.

وشارك عدد كبير من النجوم في الترويج لفيلم موسى خلال الساعات الماضية منهم الفنان أحمد السقا، ودياب، والفنان أمير كرارة، الذي أعرب عن بالغ سعادته بفيلم موسى، أول فيلم يتحدث عن الروبوت في العالم العربي، وبطله الأول يكون "روبوت"، مشيرًا إلى أن الدكتور بيتر ميمي، مخرج ومؤلف الفيلم لديه عالم سينمائي خاص به.