وزير الصحة البريطاني: الشعب لعب دورا حيويا في تطبيق قواعد العزل

أثنى وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد على الجهود التي بذلها البريطانيون في السيطرة على فيروس كورونا المستجد في إنجلترا قائلا: "لعب الشعب البريطاني دورا حيويا في تطبيق قواعد العزل الذاتي طوال الوباء، وضحى بالكثير للمساعدة في السيطرة على الفيروس".

وأضاف: "اتخذنا القرارات الجديدة كخطوة حذرة للعودة للحياة الطبيعية قبل الوباء، وبفضل النجاح الهائل لحملات التطعيم في البلاد"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع أنه لم يعد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد في إنجلترا، مضطرين لعزل أنفسهم في حال مخالطتهم لآخرين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

واعتبارا من اليوم، لن يضطر الأشخاص في إنجلترا الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، أو أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إلى قضاء 10 أيام في الحجر الصحي، إذا كانوا قد خالطوا حالة إيجابية.

وسينصح المخالطون بإجراء اختبار "بي سي آر"، إلا أن ذلك لن يكون إلزاميا، كما أنه لن يطلب من هؤلاء عزل أنفسهم حتى ظهور النتيجة.

وسيطبق الإجراء الجديد على الذين تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاحات المعتمدة في إنجلترا والمضادة لفيروس كورونا، قبل 14 يوما على الأقل من مخالطة حالة إيجابية، وسيظل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي، مطالبين بالعزل الذاتي.

من جانبه ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 207 ملايين و206 آلاف و3 حالات.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و362 ألفًا و232 حالة وفاة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 36 مليوناً و678 ألفًا و865 حالة.