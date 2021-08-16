الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض فيلم «إبراهيم إلى أجل غير مسمى» بسينما زاوية.. السبت

فيلم إبراهيم إلى
فيلم إبراهيم إلى أجل غير مسمى

تعرض سينما زاوية فيلم "إبراهيم إلى أجل غير مسمى"، وذلك يوم السبت 21 أغسطس في تمام الساعة السابعة، ويلي عرض الفيلم جلسة نقاش تديرها المخرجة السينمائية هالة جلال بحضور مخرجة الفيلم لينا العبد عبر الإنترنت.

"إبراهيم إلى أجل غير مسمى" هو فيلم يوثق رحلة المخرجة للتصالح مع قصّتها العائليّة وانتماءاتها، من خلال محاولتها فهم خيارات والدها وتأثيرها على طريقة اتخاذ أفراد عائلته من بعده خياراتهم اليوم. كان والدها، إبراهيم العبد، عضوًا سريًا في تنظيم المجلس الثوري الفلسطيني. 

عام 1978 كانت المخرجة في السادسة من عمرها، عندما غادر والدها في مهمة اعتيادية، لكنه هذه المرة خرج ولم يعد.

سينما زاوية، هي إحدى قاعات سينما أوديون في وسط البلد القديمة في القاهرة، والمتخصصة في عرض الأفلام البديلة، التي تساهم في نشر الثقافة السينمائية في مصر. وهي واحدة من السينمات طويلة الأمد والأكثر شعبية  في القاهرة فتهدف إلى عرض الأفلام الفنية والمتنوعة. وهي امتداد لفكرة "السينما البديلة" التي ظهرت في الستينيات.

تطرح مواضيع بديلة غير تلك الثيمات المكررة في السينما التجارية. وتعتبر "سينما زاوية" نوعا مختلفا عن دور العرض التجارية في مصر. 

وقد أصبحت منذ نشأتها سنة 2014 بمبادرة من عدد من المهتمين بعملية صناعة السينما، تمثل متنفسا لأصحاب السينما المستقلة والتجريبية. كما بدأت في الإسماعيلية أيضا سنة 2016. وتعتبر زاوية فكرة سينمائية هي الأبرز والأهم في السنوات القليلة الماضية.

نجحت سينما زاوية في استقطاب محبّي السينما المستقلّة والتسجيليّة إليها، بعد تأسيس "زاوية" لعرض أفلام عالميّة مميّزة قديمة وحديثة لن تجدها في دور السينما التقليديّة. وتنظم سينما زاوية العديد من المهرجانات الهامة، مثل "مهرجان زاوية للأفلام القصيرة"، ومهرجان "بانوراما الفيلم الأوروبي"، وهو حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية.

سينما زاوية فيلم إبراهيم إلى أجل غير مسمى المخرجة السينمائية هالة جلال لينا العبد المجلس الثوري الفلسطيني

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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