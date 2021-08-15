الحريري يشكر السيسي على إرسال فريق طبي لتقديم العون لمصابي كارثة عكار

قدم رئيس تيار المستقبل اللبناني ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، اليوم، التحية والشكر للدول العربية التي تحركت لمساعدة لبنان في نكبته جراء حادث صهريج تيلال ببلدية عكار بالشمال.

وقال «الحريري» في بيان صادر عن مكتبه: «كعادتهم في كل المحن، لا يتأخر الإخوة العرب عن نجدة لبنان وتلبية النداء العاجل لإغاثة عكار وأهلها، تأكيدًا على أن لبنان كان وسيبقى مسئولية عربية، وتعبيرًا عن أن الأشقاء العرب لن يتركوا لبنان يسقط في المحنة، وسيكونون للبنانيين سندًا في هذا الظرف العصيب كما كانوا دائمًا».

وأضاف: «كل الشكر لمبادرة الإمارات العربية المتحدة وتكفلها تقديم المساعدة لأهالي الجرحى والضحايا والمساعدة الطبية التي سلمتها دولة الكويت لوزارة الصحة، والشكر موصول مجددًا لدولة تركيا التي تكفلت نقل 4 مصابين للعلاج في أنقرة».

كما شكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إرسال مساعدات طبية وفريق طبي من اختصاصيي معالجة الحروق لتقديم العون لمصابي كارثة عكار، والملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لمعالجة المصابين.