الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحريري يشكر السيسي على إرسال فريق طبي لتقديم العون لمصابي كارثة عكار

الحريري
الحريري

قدم رئيس تيار المستقبل اللبناني ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، اليوم، التحية والشكر للدول العربية التي تحركت لمساعدة لبنان في نكبته جراء حادث صهريج تيلال ببلدية عكار بالشمال.

وقال «الحريري» في بيان صادر عن مكتبه: «كعادتهم في كل المحن، لا يتأخر الإخوة العرب عن نجدة لبنان وتلبية النداء العاجل لإغاثة عكار وأهلها، تأكيدًا على أن لبنان كان وسيبقى مسئولية عربية، وتعبيرًا عن أن الأشقاء العرب لن يتركوا لبنان يسقط في المحنة، وسيكونون للبنانيين سندًا في هذا الظرف العصيب كما كانوا دائمًا».

وأضاف: «كل الشكر لمبادرة الإمارات العربية المتحدة وتكفلها تقديم المساعدة لأهالي الجرحى والضحايا والمساعدة الطبية التي سلمتها دولة الكويت لوزارة الصحة، والشكر موصول مجددًا لدولة تركيا التي تكفلت نقل 4 مصابين للعلاج في أنقرة».

كما شكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إرسال مساعدات طبية وفريق طبي من اختصاصيي معالجة الحروق لتقديم العون لمصابي كارثة عكار، والملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لمعالجة المصابين.

الحريرى الرئيس المكلف سعد الحريري التليل بمنطقة عكار عكار صهريج عكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الباز: حفلات «كوكب الساحل» خطر على المجتمع

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا