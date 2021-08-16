طاردت سمير صبرى 6 أشهر لإحياء زفاف نجلها فأنقذها من موكب رئاسى

يتعرض الكثير من الفنانين وخاصة المطربين لمطاردة الجمهور، ويشارك العديد من المطربين في إحياء حفلات الزفاف سواء لنجوم المجتمع أوغيرهم، إلا أن ما تعرض له الفنان سمير صبري كان أمرًا مختلفًا، فقد ظلت سيدة تطارده 6 أشهر بطلبات غريبة للمشاركة في إحياء حفل زفاف نجلها، وبعد موافقته تعطل الزفاف لساعات بسبب موقف مفاجئ، إلا أن سمير صبري وفق ما رواه خلال برنامجه هذا المساء الذي كان يذاع على شاشة التلفزيون المصري، قد تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الفرح.

وروى سمير صبري تعرضه للمطاردة من قبل سيدة تريده أن يحيي حفل زفاف نجلها لمدة 6 أشهر كاملة حتى يوم حفل الزفاف وقال: "في أحد الأيام كنت أعمل في أحد الأوتيلات في الإسكندرية وكان لي غرفة تطل على حمام السباحة، فجاءت سيدة تعرفني بنفسها أنها أم كوكو، وأنها تريدني أن أحيي حفل زفاف نجلها كوكو، والذي كان مقرر عقده بعد 6 أشهر فوافقت وكتبت التاريخ ومكان الفرح في ورقة ثم انصرفت وبعدها بأيام قليلة وجدتها تأتي مرة أخرى لتأخذ رأيي حول ألوان زي الفتيات اللاتي ستقدمن الزفاف، فأخبرتها أن هذا الأمر يرجع لتقدير العروسين، وهما أصحاب القرار في ذلك ليس المطرب، ثم بعدها بأيام قليلة عدت للقاهرة، فإذا بها تأتي للمنزل، وتسألني عن من هي الراقصة التي أريدها أن تشاركني في إحياء حفل الزفاف وهل أفضل دينا أو فيفى عبده، فكانت إجابتي أن هذا أمر لا يحدده المطرب ولكنه أيضًا أمر يعود للعروسين".

ويكمل سمير صبري روايته لاستكمال المطاردة ويقول :"جاءت تلك السيدة خلال أحد الفقرات الفنية في أوتيل شهير بالقاهرة، فوجدتها تناديني أثناء تقديم الفقرة، فطلبت منها الانتظار وإذا بها تعطيني ورقة بتفاصيل حفل الزفاف بداية الفقرات التي تريدها ونهايتها وترتيبى بتلك الفقرات، فأعطيتها رقم الهاتف حتى لا تعيد الزيارة مرة أخرى وألا تأتي من الإسكندرية، ورغم ذلك وجدتها 5 مرات من جديد في أماكن مختلفة، حتى جاء يوم الزفاف وإذا بغياب تام في الفندق لأسرتي العروسين والضيوف رغم تأكيدها على المواعيد لسفر العروسين بعد الحفل إلى القاهرة ومنها إلى باريس، وجاءني اتصال من إدارة الفندق في الثانية عشر والنصف أن العروسين قد وصلا، وقد مر على موعد الزفاف الفعلي 4 ساعات أو أكثر فأخبرتني أن موكب الرئيس قد أغلق كورنيش الإسكندرية ولم تستطع أسرة العروسين مغادرة الكنيسة رغم إنهاء إجراءات إتمام الزفاف منذ ساعات، فأخبرتها ألا تقلق وطلبت من إدارة الفندق معاونتي وأتممت فقرات حفل الزفاف في ساعة واحدة فقط حتى يتمكن العروسان من الذهاب للمطار في الموعد المناسب".